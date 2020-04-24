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محافظات

رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:02 ص
تزاحم شديد على شوادر
تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية
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همت الحسينى
رغم أزمة فيروس كورونا وما تتعرض له الدول بسبب انتشاره إلا أن المصريين أصروا على شراء ياميش رمضان فهى عادة لا تنقطع .

توافد المواطنون بمحافظة الدقهلية على شراء ياميش رمضان، حيث زاد الإقبال على الشراء يوما بعد يوم خاصة على شراء وقمر الدين.


رصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على شراء ياميش رمضان والأصناف المتنوعة، كما التقت بعدد منهم لتتعرف على احتياجاتهم من الياميش وخروجهم رغم أزمة كورونا.



وقالت " ماجده سعيد " عامله " احنا شعب ليه عادات وتقاليد وسواء فيه كورونا او غيره دى عادة مش بتتقطع دى شهر فى السنه لازم نعيش أجوائه  مضيفة ان الاسعار جيده جدا فى الظروف دى، مثلا البلح فيه من 8 جنيهات لحد 40 والقمر دين من 22 جنيها إلى 50، والتين فيه من 25 جنيها إلى 50، وكل واحد بيجيب على أد اللى معاه واحتياجاته" مش لازم نجيب كميات على الفاضى " .


واضاف سالم محمد موظف" ميتفعش منجيش حاجه رمضان ، وولادى بيستنوا الياميش فى رمضان ليه معني كبير وعاده من سنين طويله، انا كموظف بعمل جمعية لرمضان وبجيب كل حاجه للبيت وبكميات عشان ولادى الأربعه ورغم ان المكسرات غاليه بس بجيب لولادى وافرحهم".
 

ويقول عربى نصر الدين بائع بميدان الطميهى " الاسعار كويسة جدا والاقبال كتير اللى بيجوا يشتروا مننا متعودين من سنين على كده وكل حاجه متوفره البلح انواع والبلح السوهاجى عندنا معروف والاقبال لشرائه بيزداد والاسعار فى متناول الجميع وكل سنة ومصر بخير يارب".
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور
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