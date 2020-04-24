رغم كورونا.. تزاحم شديد على شوادر الياميش بالدقهلية.. مواطنون: عادة ومش بتتقطع.. فيديو وصور

رغم أزمة فيروس كورونا وما تتعرض له الدول بسبب انتشاره إلا أن المصريين أصروا على شراء ياميش رمضان فهى عادة لا تنقطع .

توافد المواطنون بمحافظة الدقهلية على شراء ياميش رمضان، حيث زاد الإقبال على الشراء يوما بعد يوم خاصة على شراء وقمر الدين.









رصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على شراء ياميش رمضان والأصناف المتنوعة، كما التقت بعدد منهم لتتعرف على احتياجاتهم من الياميش وخروجهم رغم أزمة كورونا.











