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فن

شكرا على تحقيق أقوى دعاية..تعليق ريهام حجاج على أزمة أفيش لما كنا صغيرين

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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منار نور
علقت الفنانه ريهام حجاج علي الهجوم عليها بسبب موقعها في أفيش مسلسلها الرمضاني لما كنا صغيرين . 

وكتبت ريهام حجاج من خلال حسابها الشخصي انستجرام : " بعد كل الهري اللي حصل احب أشكركم علي حسن تعاونكم لتحقيق اقوي دعايالمسلسلنا لما كنا صغيرين "و. 
وكشفت عن موعد عرض المسلسل:" بكره الساعه ٩ ونص علي دي ام سي و١٠ ونص علي قناه الحياه كل سنه وأنتو بألف خير وصحه وستر وسعادته "

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على. 


جدير بالذكر انتهت شركة "ارت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من 60% من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني.
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