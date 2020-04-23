شكرا على تحقيق أقوى دعاية..تعليق ريهام حجاج على أزمة أفيش لما كنا صغيرين

علقت الفنانه ريهام حجاج علي الهجوم عليها بسبب موقعها في أفيش مسلسلها الرمضاني لما كنا صغيرين .





وكتبت ريهام حجاج من خلال حسابها الشخصي انستجرام : " بعد كل الهري اللي حصل احب أشكركم علي حسن تعاونكم لتحقيق اقوي دعايالمسلسلنا لما كنا صغيرين "و.

وكشفت عن موعد عرض المسلسل:" بكره الساعه ٩ ونص علي دي ام سي و١٠ ونص علي قناه الحياه كل سنه وأنتو بألف خير وصحه وستر وسعادته "





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.









جدير بالذكر انتهت شركة "ارت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من 60% من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني.