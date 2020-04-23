الصين تعلن المساهمة بـ 30 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، مساهمتها بمبلغ 30 مليون دولار أخرى، لمساعدة منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قراره بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حتى تجرى المنظمة إصلاحًا داخليًا.





وكان ترامب أعلن أنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل "على الأقل بصفة مؤقتة" عن منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".





وأضاف أن المنظمة "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، معتبرا أنها "روجت للمعلومات المضللة للصين عن الفيروس، مما أدى على لأرجح إلى انتشاره على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث".





وأثار القرار موجة من الانتقادات و الإدانات الدولية، أبرزها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذي شدد على أن هذا "ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظمة الأممية المنخرطة في الحرب ضد وباء كوفيد-19.