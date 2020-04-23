دبي تعتمد خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال.. الصحة العالمية: كورونا سيبقى لمدة طويلة.. بريطانيا وألمانيا تُجربان أول لقاح ضد الفيروس على البشر.. أبرز عناوين صحف الإمارات اليوم

تشغيل مترو دبي لمدة 12 ساعة يوميا خلال أسبوع

قرقاش: الإمارات قدمت مساعدات إلى 26 دولة في أزمة «كورونا»

واشنطن: زعيم كوريا الشمالية «لا يزال يسيطر بالكامل» على الجيش والسلاح النووي

الصين.. لا وفيات بكورونا وانخفاض الإصابات الجديدة

ترامب يعلق جزئيًا الهجرة إلى الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا

الدنمارك ترفع بعض قيود الهجرة المفروضة بسبب كورونا

طائرة تجسس أمريكية فوق كوريا الجنوبية لمراقبة بيونج يانج









تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليًا، ركّزت صحيفة "الاتحاد" على إصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمرًا بالإفراج عن 874 نزيلًا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وذكرت صحيفة "البيان" أن دبي اعتمدت خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي لتتضمن عددًا من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية.





وأوضحت الوثيقة التي جرى توزيعها على الأطراف المعنية في قطاعات الأعمال، أنه سيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يوميًا، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة على 3 ساعات مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.





في سياق متصل، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن المرحلة الأولى لخطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، سوف تتضمن استخدام المواصلات العامة في الإمارة وتشمل مترو وباص وتاكسي دبي، وذلك وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة التي تمتد إلى 12 ساعة فقط يوميا.





وذكرت صحيفة "الخليج" أن وزير الدولة للشئون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، قال إن الإمارات قدمت مساعدات إنسانية إلى 26 دولة، فور اجتياح فيروس «كورونا» المستجد لدول العالم، في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الاتحاد" إن المركز الوطني الليبي للأمراض سجل اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ليبيا، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالة، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.





وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان السودان تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى 162 حالة، من بينها 13 حالة وفاة.





دوليا، أفادت صحيفة "البيان" بأن الصين سجلت اليوم، الخميس، عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 22 أبريل، نزولًا من 30 حالة كان قد سجلها قبل يوم، وذلك مع انخفاض عدد الحالات الوافدة والتي تعكس الإصابات بين مسافرين قدموا من الخارج.





وقالت اللجنة، إن هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة بمرض "كوفيد-19"، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليظل الإجمالي 4632 متوفى دون تغيير.





وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم"، تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس أن فيروس كورونا سيبقى لمدة طويلة، مشيرا إلى أن بعض الدول تريد العودة للحياة الطبيعية ولكن الحياة الطبيعية القادمة لن تكون هى نفسها كما فى السابق "ستكون وضعا اعتياديا من نوع جديد".





وأكد مدير عام منظمة الصحة فى مؤتمر صحفى عقدته المنظمة مساء اليوم فى جنيف أن الفيروس يبقى فى غاية الخطورة وأن الوباء يمكن أن يعود مرة أخرى.





وأوضحت صحيفة "الاتحاد" إعلان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جون هايتن، أمس الأربعاء، أنه ليس لدى الجيش الأمريكي أي مؤشر إلى أن الزعيم الكوري الشمالي فقد السيطرة على جيشه، وذلك ردا على سؤال حول شائعات عن الوضع الصحي لكيم جونغ أون.





وقال هايتن: «أرى أن كيم جونج أون لا يزال يسيطر بالكامل على القوة النووية والجيش في كوريا الشمالية».





وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أمرًا يمنع بعض الأجانب من الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، قائلًا إن هذا لحماية العمالة الأمريكية خلال فترة تفشي فيروس كورونا. وسيسري الأمر 60 يومًا ثم يخضع للمراجعة وربما يتقرر تمديده.





وذكرت صحيفة "البيان" أن الحكومة الدنماركية رفعت، أمس الأربعاء، بعضًا من قيود الهجرة المفروضة وسط جائحة فيروس كورونا.





وبموجب ذلك، يمكن للأزواج الأجانب وشركاء الحياة وكذلك أبناء وآباء الدنماركيين، دخول البلاد مجددا، حتى إن لم يكن معهم تصريح إقامة.





ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن موقع أمريكي لتتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، أمس، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، طبقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.





وسلطت صحيفة "الخليج" الضوء على إجراء أول تجربة لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد على البشر، اليوم الخميس، فيما أعلنت ألمانيا أنها ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الفيروس، وسط سباق دولي متواصل لإيجاد لقاح عاجل ينهي تفشي الفيروس، ويوقف إزهاق الأرواح ويستعيد الحياة للمجتمعات.





وقد أعلنت إمبريال كوليدج عن حاجتها لمتطوعين لاختبار أول تجربة لقاح بشري بريطاني الذي ستبدأ التجارب عليه اليوم؛ وذلك بمقابل مادي يصل إلى 625 جنيها إسترلينيا.