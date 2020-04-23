مبادرة بينا مصر بكرة أحلى: نمتلك 499 دار أيتام على مستوى الجمهورية.. فيديو

قالت رحاب عبدالله ، مديرة مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"، إنها تمتلك حوالي 499 دار أيتام بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن تركيزها الأكبر بنسبة 80% في القاهرة الكبرى والقليوبية والجيزة والإسكندرية.
وأضافت رحاب عبدالله، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن أزمة فيروس كورونا جعلتنا نسير بخطة طوارئ للتواصل مع كل المحافظات.
وأشارت إلى أننا "بدأنا التحرك بحذر لتأمين أهالينا وأولادنا واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، وخاصة مع المسنين"، مؤكدة أنه لم تظهر أي حالة لفيروس كورونا حتى الآن.
وتابعت مديرة مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى": "المبادرة جزء من الرعاية الاجتماعية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وجرى توزيع المهام على الجميع بعد عمل جلسة طارئة".
وأكدت أن من ضمن المهام الاساسية هو عمل تخطيط استباقى منها توفير أماكن عزل داخل الدار في حالة ظهور أي حالة مفاجئة حتى لا تتسبب في ضرر أي شخص، بالإضافة إلى أماكن عزل تامة.