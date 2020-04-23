أخبار السعودية اليوم.. هزة أرضية بمكة المكرمة.. مباحثات حول عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي.. و5 ساعات عمل يوميا للقطاعين العام والخاص خلال رمضان

السعودية تسجل هزة أرضية في مكة المكرمة

السعودية تدرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي رغم كورونا

5 ساعات عمل يوميًا للقطاعين العام والخاص بالسعودية خلال رمضان





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك.





وأوضحت أن ساعات العمل للقطاع العام ستكون 5 ساعات يوميًّا، تبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.





وبيّنت أن ساعات العمل للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات يوميًّا.





وكانت المملكة العربية السعودية من أكثر الداعمين لرواتب موظفي القطاع الخاص، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حكومة بلاده بتحمل ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).





وكان وزير المالية أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) قال إنها لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرة حسم 30 في المائة من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.





وسجلت المملكة العربية السعودية مساء أمس، الأربعاء، هزة أرضية في منطقة مكة المكرمة.





وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية مساء أمس، الأربعاء، شرق محافظة القنفذة، إحدى أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة.





وبلغت شدة الهزة الأرضية ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمق ٩ كم.





وأشارت الصحيفة إلى أن الهزة الأرضية ضعيفة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط بها.





وأعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، موضحا أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.





وقال الجدعان، في مؤتمر صحفي بالرياض مخصص لمستجدات جائحة فيروس كورونا، أمس الأربعاء، إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عاليًا عالميا، مؤكدًا أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.





وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحًا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".