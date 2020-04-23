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الإفتاء: قرار غلق المساجد وصلاة التراويح فى المنازل للحفاظ على صحة الإنسان..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:02 ص
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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آيات احمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن صلاة التراويح سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد بابا عظيم من ابواب الخير، لافتًا إلى أن صلاة التراويح فى المنزل أفضل من صلاتها فى المسجد، مشيرًا إلى ان العبادة لله لها قدسيتها ويفضل فيها الاتقان والتركيز خاصة فى الصلاة.


وأضاف  أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن السنن لها أجر كبير عند الله، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك فرصة للتخلص من حبنا للدنيا وتعلقنا بها، مؤكدًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة".

وتابع أن  صلاة المرء فى المسجد جماعة أفضل من البيت وتعادل 27 مرة، ولكن هذا فى الصلوات الخمس المكتوبة فقط.

وأوضح أن الإمام الشافعى والإمام مالك اكدا على أن صلاة السنة فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد، وذلك فى الايام العادية، ما بالك فى الأيام التى نعانى منها الان وهى انتشار فيروس كورونا.

ونوه إلى أن العلم والفقه لا ينفصلان عن الواقع، مؤكدًا أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات وقضاء صلاة التراويح فى المنازل، مضيفًا " قرار غلق المساجد وصلاة التراويح فى المنازل جاء للحفاظ على صحة الإنسان".

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