أحمد موسي نجم النصر السعودي ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفي النيجيري احمد موسي نجم فريق النصر السعودي إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تداول انباء قوية عن إصابته خلال الساعات القليلة الماضية .
وكتب أحمد موسي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : لم يصاب أحد من افراد عائلتي بفيروس كورونا وأطالب الجماهير بتجاهل مثل هذه الاخبار الكاذبة .
وأكمل :انا داخل حجر صحي منذ وصولى الي نيجيريا وحتي 14 يوما كإجراء احترازي .
وسافر موسي الي بلده للإطمئنان علي عائلته بعد توقف الدورى السعودي علي خلفية انتشار فيروس كوونا المستجد علي ان تكون عودته بعد تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي .
جدير بالذكر ان فريق النصر نجح في ضم احمد موسي قادما من ليستر سيتي الانجليزي في صيف 2018 بمبلغ 17 مليون يورو .