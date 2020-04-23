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رياضة

أحمد موسي نجم النصر السعودي ينفي إصابته بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:14 ص
أحمد موسي
أحمد موسي
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عبدالله هشام
نفي النيجيري احمد موسي نجم فريق النصر السعودي إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تداول انباء قوية عن إصابته خلال الساعات القليلة الماضية . 

وكتب أحمد موسي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : لم يصاب أحد من افراد عائلتي بفيروس كورونا وأطالب الجماهير بتجاهل مثل هذه الاخبار الكاذبة . 

وأكمل :انا داخل حجر صحي منذ وصولى الي نيجيريا وحتي 14 يوما كإجراء احترازي . 

وسافر موسي الي بلده للإطمئنان علي عائلته بعد توقف الدورى السعودي علي خلفية انتشار فيروس كوونا المستجد علي ان تكون عودته بعد تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي . 

جدير بالذكر ان فريق النصر نجح في ضم احمد موسي قادما من ليستر سيتي الانجليزي في صيف 2018 بمبلغ 17 مليون يورو .
أحمد موسي نجم النصر السعودي ينفي إصابته بفيروس كورونا
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