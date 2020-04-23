إزالة 775 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية بقنا.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن إجمالي ما تمت إزالته منذ 16 مارس الماضي وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 775 حالة تعد بالزراعة والبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بجانب مخالفات البناء العشوائى.







وأوضح محافظ قنا، أن الإزالات التى تمت تضمنت إزالة 242 حالة تعدٍ بالمباني على أراضٍ أملاك الدولة بمساحة 215745 مترا مربعا، و26 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 15 فدانا و16 قيراطا و3 أسهم.





وأضاف أنه تمت إزالة 433 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 20 فدانا و13 قيراطا و15 سهما و74 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 9280 مترا مربعا.







وأشار محافظ قنا، إلى أن حملات الإزالة تأتى في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





وأكد محافظ قنا أن حملات الإزالة تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمحافظة ووحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

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