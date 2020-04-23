بسبب الانتخابات.. رضا عبد العال يهاجم هاني أبوريدة ومجلسه

هاجم رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وذلك بسبب ترشحه من أجل رئاسة الجبلاية مرة أخرى.





وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، إنه يرفض تواجد هاني أبوريدة في اتحاد الكرة من جديد.





وشدد على رفضه ترشح نفس الأسماء المتواجدة في مجلس هاني أبو ريدة الماضي من جديد خلال الانتخابات المقبلة.





وأكد نجم الأهلي والزمالك السابق أن ترشح نفس الأسماء التي أخفقت مع اتحاد الكرة المصري قرار غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أنهم لم يقدموا أي جديد للكرة المصرية أثناء تواجدهم ولن ينجحوا مرة أخرى.



