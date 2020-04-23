شهر_ رمضان يتصدر تويتر.. ومغردون: أهلا بالحياة الروحانية

تُعلن دارُ الإفتاء المصريةُ، أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #شهر_ رمضان، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.. وجاءت التغريدات كالتالى:







‏⁧‫#شهر_رمضان‬⁩





‏الّلهُم سلّمنا لـ رمضان ، وسلّمهُ لنا ، وتسلّمهُ منّا مُتقبلا وأعنّا فيه على الصّيام والقيام و اجعلنا فيه من العُتقاء من النّار وبشّرنا فيه بزوال هذا الوباء يا كريم





‏⁧‫#شهر_رمضان‬⁩





‏أهلًا بالحياه و الروحانيه ، أهلًا شهر الخير ، أهلًا بأسعد الليالي ، أهلًا رمضان “





‏⁧‫#شهر_رمضان‬⁩





‏"اهلًا بشهر التقى والجودي والكرمي

‏شهر الصيامي رفيع القدرِ في الاممي "





‏⁧‫#شهر_رمضان‬⁩





‏اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا ونحن ومن نحب بصحه وعافيه وارزقنا فيه حسن العمل و الطاعه





‏⁧‫#شهر_رمضان‬⁩

‏اللهم يا مشرق الصباح وجاعل القرآن اكبر إيضاح اهل رمضان على أحبتي بالأمن والإيمان والرحمة والغفران والعتق من النيران