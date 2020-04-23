برلماني: وباء كورونا كشف الوجه القبيح للتجار الجشعين مستغلي الأزمات

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى انتشار جرائم الغش التجاري بمجال المستلزمات الطبية، والعمل بدون تراخيص وغير المراعين للسلامة والجودة في التصنيع، مما يؤثر على حياة المواطنين، مشيدا بقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن بعض التجار خاصة ممن يقومون بإعادة تدوير المنظفات وبيعها مرة أخرى استغلوا عدم توافر تلك المستلزمات في الصيدليات وقاموا بتصنيعها وبيعها على الرغم من انتهاء صلاحيتها بهدف جني الأرباح.





وذكر أن تطبيق القوانيين بصرامة ووضع تشريعات رقابية جديدة متطورة تواكب التطور واحكام قبضة الدولة على المنتجات والسلع وبخاصة الغذائية سيوفر على الدولة الكثير وستقى شر ظهور أمراض العصر والأضرار بصحة المواطنيين.



