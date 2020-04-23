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أخبار البلد

للمتخلفين عن المرحلة الأولى.. موعد جديد لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:53 ص
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
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محمود مطاوع
أعلنت اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريا، إلى عمال المرحلة الثانية، والتي تبدأ اعتبارًا من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020.


وأعلن مجلس الوزراء، أن صرف المرحلة الثانية سيكون من خلال جميع مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري.


وشدد "الوزراء" التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.


وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم.


وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.
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