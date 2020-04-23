بين الجوع والموت والكساد.. اقتصادي فائز بـ نوبل يكشف كيف حول كورونا أمريكا إلى دولة عالم ثالث

اتهم الاقتصادي الأمريكي الفائز بجائزة نوبل جوزيف ستيجليتز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لازمة فيروس كورونا، واصفًا إياها بالفاشلة، والتي انتهت بظهور الولايات المتحدة وكأنها "دولة عالم ثالث" على حد وصفه.





وبجسب صحيفة "الجارديان" البريطانية: قال ستيجليتز إن ملايين الأمريكيين لجأوا إلى بنوك الطعام لتأمين احتياجاتهم الغذائية بعد انقطاع مصادر رزقهم وتوقف أعمالهم بسبب إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، دون أن يتمتعوا بإجازات مدفوعة الأجر، فضلًا عمن يتعرضون لخطر الموت بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف رعاية صحية مناسبة.





وأوضح ستيجليتز أن "أعداد المستفيدين من بنوك الطعام ترتفع بما يفوق قدرة هذه البنوك على الوفاء باحتياجاتهم. الولايات المتحدة تبدو وكأنها دولة عالم ثالث. شبكات الأمان الاجتماعي لا تستطيع تحمل هذا الضغط".













وأضاف ستيجليتز "لدينا شبكات أمان اجتماعي غير قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد من المستفيدين. انعدام المساواة في الولايات المتحدة يبلغ مستويات هائلة. فيروس كورونا أشد تأثيرًا على ضعاف الصحة، والولايات المتحدة دولة تنتمي إلى العالم المتقدم ولديها في نفس الوقت أدنى مستوى من الصحة العامة وأعلى مستوى من انعدام المساواة في الرعاية الصحية".





وتابع ستيجليتز أن إدارة ترامب الجمهورية رفضت منح إجازة مدفوعة للعاملين لمدة 10 أيام، ما أجبر البعض منهم على العمل حتى وهم مصابون بفيروس كورونا.





وقال ستيجليتز "برامج الحماية الاجتماعية غير كافية، بل وتساهم في نشر وباء كورونا. تأمينات البطالة ضئيلة للغاية ولا يمكن للمتضررين الاعتماد عليها بالكامل".





وفي معرض إجابته عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه إلى فترة من الكساد تشبه الكساد الكبير الذي مرت به في أواخر عشرينيات القرن الماضي، أكد ستيجليتز أن "الإجابة باختصار هي نعم. إذا تُركت الأمور لدونالد ترامب فسنواجه الكساد الكبير مرة أخرى، لو كنا نتبع السياسة الصحيحة لكانت الأمور أسهل".





وأوضح ستيجليتز أنه بسبب سياسات ترامب الخاطئة أُغلق المكتب المسئول عن مكافحة الأوبئة التابع للبيت الأبيض، وتم تخفيض ميزانية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فضلًا عن إهمال إنتاج معدات الوقاية الطبية بأعداد كافية.





وحذر ستيجليتز من أن اندفاع بعض الولايات الأمريكية بتشجيع من ترامب لإعادة فتح الاقتصاد والعودة إلى الأعمال قد يؤدي إلى انتشار أوسع لفيروس كورونا، بسبب إيلاء الأولوية للاقتصاد على حساب سلامة المواطنين.





وتابع ستيجليتز "في ظروف كهذه لن تكون الحكومة هي من يفرض الحظر والإغلاق وإنما الخوف، لكن المواطنين لن يستطيعوا الإنفاق على أي شيء أكثر من شراء الطعام، وهذا هو تعريف الكساد الكبير".





ورأى ستيجليتز أن الفرصة الوحيدة للنجاة من هذه الظروف هي هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وأن يفوز الديمقراطيون برئاسة البلاد والأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لكنه توقع أن يتصرف الجمهوريون "بطريقة غير نظيفة" في سبيل الحفاظ على وجودهم في السلطة.