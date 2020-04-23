إغلاق مركز ولادة وعيادتين للأسنان بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إغلاق مركز طبي للنساء والتوليد وعيادتين للأسنان بالشهداء، لمخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.





مشددا على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.







جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية حيث تلاحظ عدم وجود المدير المسئول، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتشغيل بدون ترخيص.





ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.