إنجي وجدان تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

هنأت الفنانة إنجى وجدان متابعيها بقدوم شهر رمضان من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".











وعلقت إنجى وجدان قائلة: "رمضان كريم علينا كلنا يا رب و ان شاء الله نعدي من الفترة ديه".





وجاءت التعليقات كالآتي:

كل سنه وانتي جميله

من كتر ما انا بحبك اتفرجت علي مسلسل طلعت روحي ٢٠ مره

ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا دايما









وكانت إنجى وجدان قد شاركت في حملة توعية الجمهور بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا عبر هاشتاج "خليك بالبيت انتي جميلة زي مانتي".





جدير بالذكر أن آخر مشاركات إنجي وجدان الفنية كانت في مسلسل "وش تانى" مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى.







