الشرقية تستقبل شهر رمضان بإقامة معارض أهلا رمضان داخل السلاسل التجارية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالاشتراك مع الهايبر ماركت ولدى تجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية من خلال تخصيص جزء من محلاتهم وفروعهم لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض عن أسعار السوق الخارجية تصل إلى ٢٠٪، فضلا عن توفير منافذ لبيع السلع داخل قوافل سيارات متحركة تجوب شوارع المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.









وقال المحافظ إن الهدف من افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظة هو تقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض ٢٠٪عن الاسواق الخارجية لموجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات المترتبة على مواجهة فيروس كورونا واقتراب شهر رمضان المبارك.











وأضاف أنه نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، فلم يتم هذا العام فتح معارض أهلا رمضان مثل كل عام بسبب التجمعات، ولكن تم الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.









وأشار المحافظ إلى أنه تم تزويد المنافذ القائمه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والخضار والفاكهة لسد احتياجات المواطنين اليومية، موضحا أنه يوجد بالمحافظة 755 منفذا لبيع السلع الغذائية موزعين "92 منفذ تابع للقوات للمسلحة، 35 منفذ أمان "الشرطة"، 50 جمعية استهلاكية، 46 مجمعات استهلاكية و409 منافذ لجمعيتي، و21 شركة العامة لتجارة الجملة و73 منفذا (فئوى/ منزلية) تتبع مديرية التموين، بالإضافة إلى 2 منفذ تابع لمديرية الزراعة و3 تابعة لشركة الصالحية، و10 تابعة للشركة المصرية الإماراتية، و14 منفذا تابعة لجمعية "من أجل مصر" لسد احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا.









وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بوضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية "مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى" للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.