إزالة 29 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة بنطاق محافظة البحيرة عن إزالة 29 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 6179 م٢ وذلك بالتنسيق مع الشرطة والزراعة والوحدة المحلية .





وشدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا هيبة الدولة وردع المخالفين.





وتمكنت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - كفر الدوار - رشيد - المحمودية - حوش عيسى ) من إزالة 29 حالة تعدى على مساحة 6179 م2 عبارة .





إزالة 16 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية طيبه بمركز الدلنجات بمساحة 2449 مترًا مربعًا عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية .





- إزالة 4 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة إجمالية 2222 مترًا مربعًا بمنطقة الكدوة بنطاق مدينة كفر الدوار وبنطاق قري قومبانية أبو قير و زُهرة تنوعت ما بين أسوار وتشوينات.





- إزالة 3 حالات تعد بمساحة 842 م٢ بنطاق قرية ادفينا برشيد.





و إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 456 مترًا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض ومبني بالطوب الأبيض بنطاق قرية عزب حوش عيسى.





وإزالة عدد 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.







