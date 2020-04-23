AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط حالتين تحت تأثير المخدر ضمن 198 مخالفة مرورية

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تواصل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

وتم اليوم تنفيذ حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء المحافظة لتحقيق الإنضباط المرورى، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم


وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24  ساعة عن تحرير نحو 198 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 29 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 27  مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز  شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة .

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية


هذا بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن أسوان يواصل حملاته المرورية ويضبط مخالفات متنوعة

تحرير 133 مخالفة مرورية في حملات مكثفة بأسوان

ضبط 176 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بأسوان

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية

الولايات المتحدة تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية إلى الأبد

ملعون أبو الفلوس.. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل نجاته من الموت

شاهد.. تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

بريطاني يكشف كيف تغلب على فيروس كورونا داخل العناية المركزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تسجيل 3 إصابات.. استمرار سوق كوم الفرج بالبحيرة.. والأهالي يستغيثون.. فيديو وصور

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا