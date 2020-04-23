ضبط حالتين تحت تأثير المخدر ضمن 198 مخالفة مرورية

تواصل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

وتم اليوم تنفيذ حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء المحافظة لتحقيق الإنضباط المرورى، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 198 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 29 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 27 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة .

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



