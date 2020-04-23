سيدات أعمال مصر تطالب بمنصة إلكترونية للحرف اليدوية لصالح المستثمرين والعمال

قالت الدكتورة أماني مصطفى، عضو جمعية سيدات أعمال مصر، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية يزيد تأثيرها السلبي يوما بعد يوم كلما استمرت أزمة كورونا العالمية، ومصر ليست بمعزل عن العالم.







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وأضافت الدكتورة أماني مصطفى ، في تصريحات صحفية لها اليوم، الخميس، أن الكساد الذي يهدد دولا كثيرة من العالم جعل بعض الاقتصاديين يخرجون بقرارات منها المطالبة بالتقشف وتقليل عدد العمال، وهذا يؤدي إلى تدمير الأسر والفقراء، في حين يمكن الخروج بمقترحات أفضل تؤدي إلى تقليل الخسائر والدفع بعجلة الاقتصاد.





وتابعت: "مصر تستورد سنويا سلعا ترفيهية تقدر بمليارات يجب وضع خطة بوقف استيرادها ثم توجيه تلك المليارات لفتح مصانع جديدة وفتح المصانع المغلقة".





وطالبت بعمل منصة إلكترونية على الإنترنت لجذب المستثمرين والتيسير عليهم في قرار اختيار المنتج الذي يريدون الاستثمار به، كذلك لحفظ حقوق العمال.











وأوضحت أن المنصة الإلكترونية ستشمل سعر المادة الخام، وأماكنها، وسعر النقل، كذلك سعر التغليف والتصنيع والأيدي العاملة الخاصة بتلك المهنة وكل شيء عنها، مما يوفر على المستثمر الوقت والجهد ويجعله يتخذ قرارا دون البحث طويلا.











وقالت الدكتورة أماني مصطفى إن الجهة المنوطة بحقوق العمال يجب أن تعلن عن أجر كل حرفة يدوية وتحدد الأجر وفقا للخبرة ودرجة إتقان تلك الصنعة وتنشر ذلك الأجر على المنصة الإلكترونية لتضمن حقوق العمال وعدم استغلالهم من المستثمرين.











وطالبت عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، بعمل ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية، والصناعات الترفيهية كعيدان تنظيف الأذن، منوهة إلى أن مصر استوردت فقط العام الماضي سلعا استفزازية منها لعب أطفال بـ5 ملايين و563 ألف دولار، وعطور وماكياجات بـ84. 439 مليون دولار.









