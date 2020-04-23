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رياضة

أيمن أشرف لاعب الأهلي يستعد لاستقبال شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:47 ص
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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قسم الرياضة
يستعد أيمن أشرف نجم النادي الأهلي لاستقبال شهر رمضان المعظم في إشارة منه لبدء ميلاد جديد مع الله بدون تقصير ومحو كل الأخطاء الماضية.

وغرد أيمن أشرف عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر": "كم رمضان عاهدتك فيه أن لا أعود للمعاصى ثم عدت، وكم من رمضان وقفت بين يديك وبكيت ثم عدت، رب اجعل رمضان هذا كميلاد جديد لى تمحو به مامضى". 

وأعلن أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات سابقة، عن أسباب موافقته على تمديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، واستغلاله لتوقف الدوري بسبب أزمة كورونا. 

وأكد أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا متربي في النادي الأهلي وبلعب وأنا عندي 7 سنين، ومينفعش أتردد في التمديد للنادي".

وتابع: "سعيد للغاية بتجديد ارتباطي مع الأهلي وأتمنى استمرار توفيقي مع الفريق".
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