أيمن أشرف لاعب الأهلي يستعد لاستقبال شهر رمضان

يستعد أيمن أشرف نجم النادي الأهلي لاستقبال شهر رمضان المعظم في إشارة منه لبدء ميلاد جديد مع الله بدون تقصير ومحو كل الأخطاء الماضية.

وأعلن أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات سابقة، عن أسباب موافقته على تمديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، واستغلاله لتوقف الدوري بسبب أزمة كورونا.





وأكد أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا متربي في النادي الأهلي وبلعب وأنا عندي 7 سنين، ومينفعش أتردد في التمديد للنادي".





وتابع: "سعيد للغاية بتجديد ارتباطي مع الأهلي وأتمنى استمرار توفيقي مع الفريق".