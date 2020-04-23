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أخبار العالم

24 مليار دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران في الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا.

وطالب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بدعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية.


وأكد الاتحادان - في بيان مشترك - أن الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80%، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.

وطالب البيان حكومات الدول بتأكيد إعطاء الأولوية لحماية العاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون "COVID-19"، والتنسيق بعناية بين هذا القطاع وقطاع صناعة الطيران لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم وتقديم الدعم المالي والتنظيمي الفوري لشركات الطيران، من أجل الحفاظ على استدامة الشروط والأحكام لعمال النقل الجوي.

كما طالب بمساعدة صناعة الطيران على إعادة التشغيل بسرعة من خلال تكييف اللوائح ورفع قيود السفر بطريقة يمكن التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة، نظرا لمساهمة صناعة الطيران في المساعدة على التخفيف من أزمة الفيروس، من خلال إبقاء سلاسل التوريد مفتوحة وإعادة المواطنين إلى وطنهم.

من جانبه، قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "تواجه الخطوط الجوية حاليا الفترة الأكثر حرجا في تاريخ الطيران التجاري، وقد تقدمت بعض الحكومات للمساعدة ونحن نشكرها، ولكن هناك حاجة إلى الكثير فالدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ على الوظائف وضمان أن شركات الطيران يمكن أن تظل شركات قابلة للحياة وعندما يكون العالم مستعدا لبدء السفر مرة أخرى وسيحتاج الاقتصاد العالمي إلى الطيران في أفضل حالاته للمساعدة في استعادة الاتصال والسياحة وسلاسل التوريد العالمية، وذلك يتطلب نهجا منسقا مع الصناعة والعمال والحكومات معا".

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