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رياضة

أيمن دجيش: فكرة اختيار رئيس لجنة الحكام من خارج الوسط مرفوضة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:45 ص
أيمن دجيش
أيمن دجيش
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يسري غازي
أكد أيمن دجيش الحكم الدولى المساعد السابق، أن اختيار رئيس لجنة الحكام فى الموسم القادم من خارج الوسط التحكيمى فكرة مرفوضة.

وقال أيمن دجيش الملقب بعميد الحكام فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "عندما يكون رئيس لجنة الحكام من الوسط التحكيمي يكون ملما بكل الأمور والمشاكل التى يمر بها قضاة الملاعب من مختلف الدرجات ويعمل جاهدا على حل الأزمات منها.

وتابع:" من يقول أن اى رئيس لجنة للحكام ياتى ومعه الشلة الخاصة به فهذا الحديث يفتقد الى المصداقية لأن أى رئيس لجنة ينصب تركيزه في المقام الأول على النجاح وترك بصمة له تحسب فى تاريخه برئاسة اللجنة".

وأشار: "استقدام أى رئيس لجنة حكام من خارج أسرة التحكيم لن يفيد قضاة الملاعب فى شيء لكونه لا يعلم عن الأزمات التى يعانى منها قضاة الملاعب داخل وخارج المستطيل الأخضر وبالتبعية لن يستطيع تذليل أية عقبات أمامهم.
 
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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