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سباق افتراضي لراكبي الدراجات الهوائية من المنزل في سويسرا .. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:26 ص
سباق افتراضي لراكبي
سباق افتراضي لراكبي الدراجات الهوائية من المنزل في سويسرا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الان " فيديو لسباق افتراضى لراكبى الدراجات الهوائية من المنزل فى سويسرا .

ومع إلغاء سباق طواف سويسرا"Tour de Suisse " وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، شارك راكبو الدراجات الهوائية في السباق الافتراضي ابتداء من يوم الأربعاء (22 أبريل) و يتواصل الى غاية 26من نفس الشهر.

و كان راكب الدراجات السويسري كيليان فرانكيني واحدًا من العشرات من راكبي الدراجات المشاركين من منازلهم في السباق، حيث وصل عالم الدراجات ، إلى جانب معظم الألعاب الرياضية ، إلى طريق مسدود تقريبًا بسبب تفشي كوفيد-19.

كان فرانكيني مرتبطًا تقريبًا بالسباق , حيث كان يشق طريقه على دراجة ثابتة في شرفته من خلال طريق فعلي كان يشاهده على أمامه.

فرانكيني ، أنهى المركز 36 من أصل 57 متسابقًا في اليوم الافتتاحي لسباق الخمسة أيام الذي سينتهي في 26 أبريل. وقال إنه يحب فكرة إقامة سباق افتراضي، ولكن ذلك كان بعيدا كل البعد عن السباق الفعلي حيث ، يمكنه رؤية الدراجين الآخرين في الدورة.

و قد فاز دينيس روهان بزمن 0: 53: 07.4 قبل نيكولاس روش وجيمس ويلان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

طواف سويسرا (Tour de Suisse)‏ هو سباق دراجات على الطريق يمتد لأسبوع واحد ويجري مرة واحدة كل سنة في شهر يونيو في سويسرا.

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