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برلمان

رئيس القابضة للمياه: المحطات تعمل بنسبة 100% رغم تخفيض نسبة العمالة

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:30 م
زيارة وفد لجنة الإسكان
زيارة وفد لجنة الإسكان بالبرلمان للقابضة للمياه والصرف الصحي
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فريدة محمد
بدأت منذ قليل، زيارة وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلى محطة مياه روض الفرج.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من الزيارة التعرف على آلية العمل بالمحطة، خصوصا وأنها أكبر محطة مياه فى مصر، فضلا عن الاطمئنان على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير سبل الأمان لجميع العاملين. 

من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تعليمات وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار واضحة، وهي أن صحة العاملين على رأس أولويات الشركة، ومنذ اللحظة الأولى، قمنا بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف "رسلان" لوفد لجنة الإسكان: المحطة يتم تعقيمها يوميا، بالإضافة إلى وجود ممرات للتعقيم، وكشف حرارة وتوزيع الكمامات.

وتابع رسلان: على الرغم من تخفيض نسبة العمالة، إلا أن طاقة المحطة تعمل بنسبة 100%، وهذا واضح لجميع المواطنين حيث لم يشتكي احد من قطع المياة، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بجد واجتهاد من أجل المواطن فى ظل هذة الظروف.

ومن المقرر أن يشهد وفد اللجنة عمليات رفع المياه من النيل إلى محطة المياه وكيفية التنقية والتعقيم والضخ.

كما تبحث اللجنة البرلمانية أوضاع محطة المياه في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على جميع العاملين بالمحطة. 

الوفد البرلماني برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر.
رئيس القابضة للمياه: المحطات تعمل بنسبة 100% رغم تخفيض نسبة العمالة
رئيس القابضة للمياه: المحطات تعمل بنسبة 100% رغم تخفيض نسبة العمالة
رئيس القابضة للمياه: المحطات تعمل بنسبة 100% رغم تخفيض نسبة العمالة
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