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تعليم

جامعة الإسكندرية تتفوق في تصنيف التايمز البريطاني

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:12 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن تصنيف تايمز للتعليم العالى البريطانى 2020، لتأثير الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلنت نتائجه اليوم، وأن جامعة الإسكندرية حققت المركز 101 – 200 ضمن 767 جامعة عالمية فى مجمل الأهداف تم تصنيفهم من ضمن أكثر من 85 دولة.


أشار رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم، إلى أن هذا التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح فى النهوض بدور الجامعة فى تطوير وتنمية المجتمع المحيط، وقد حرصنا فى هذا العام على التقدم فى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وليس 11 هدف مثل العام الماضي.


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وأضاف رئيس جامعة الأسكندرية، أن الجامعة حققت المركز 101–200 من 767 جامعة عالمية، وهو المركز الأول على 23 جامعة مصرية ظهرت فى تصنيف هذا العام مقارنة بالمرتبة الرابعة التى شغلتها الجامعة فى العام الماضي. 


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وعلق دكتور الكردى، أن هناك تميز واضح لجامعة الأسكندرية فى عدد من الأهداف والتى أحتلت فيها ترتيب متقدم ضمن أعلى مائة جامعة عالمية وهى العمل المناخي، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف بالإضافة إلى تحقيقها المرتبة العالمية 101–200 فى أهداف التنمية المستدامة.

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