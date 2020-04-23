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برنامج تكافل وكرامة: الوزارة تتيح للعميل صرف معاشه من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:11 م
ياسر عبد السلام،
ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرام
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هاجر إبراهيم
قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة: إنه تم إستلام أمر بوضع خطة لعمليات الصرف موزعة على مدار الشهر، منها توزيع العملاء على أيام وأمتداد الصرف حتى 20/5 طوال أيام الشهر.

وأضاف "عبد السلام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، انه تم عمل خطة التوزيع للعملاء وتم توجيه الكشوفات للوحدات الإجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة ومكاتب البريد، موضحا انه تم إنشاء الدعايا الكافية للعملاء وتحديد موعد الصرف بالبريد  لعملاء وكرامة يومي 18 و19، ولعملاء تكافل يومى 21 و22 ومستمر حتى 20 مايو.

وأوضح أنه عمل علي تنسيق بالنسبة لمكاتب البريد التى تصرف أعداد كبير جدا بتوزيع العملاء للمدارس ومراكز الشباب لتخفيف الزحام، لافتا إلى أنه تم التعاون مع الهلال الأحمر المصرى لتعقيم المكاتب قبل دخول الموظفين وبعدها فى نهاية اليوم.

وأفاد أنه يوجه للمواطنين ضرورة الإلتزام بالخطة التى وضعتها الوزارة من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، مضيفا إلى أن عمليات الصرف بالبريد مستمرة ولا يوجد أى زحام

ولفت أنه بالنسبة لإستخدام الفيزا الإلكترونية الوزارة تتيح للعميل لصرف معاشه من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، متابعا أن أى مكتب لا يوجد به تكدس لا يوجد أى مشكلة فى صرف المنحة به.

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