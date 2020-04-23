لمواجهة كورونا.. تشديد الإجراءات الاحترازية بمعهد أورام المنيا

زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، معهد الأورام برفقه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة لبيب، مدير المكتب الفني للمتابعة بمديرية الصحة.





وبحسب بيان، الخميس، قام بالمرور على أماكن علاج المرضى والإطمئنان على صحتهم وأكد على ضرورة قيام قسم الأرشيف بوضع آلية لتنظيم ملفات المرضى حتى يسهل عملية متابعة البيانات وتجنب ضياعها.





واستمع نائب المحافظ، إلى شكاوى المرضي والمترددين على المعهد وأمر بسرعة حلها مع ضرورة الاستماع إليهم وتنفيذ متطلباتهم .





كما تابع مدى إلتزام إدارة المعهد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد ، ووجه بضرورة عدم تكدس الزائرين والمترددين على العيادات الخارجية ووضع خطة لتنظيم تردد الحالات على المعهد وإخطارهم بموعد مسبق عبر رسائل على الهاتف المحمول أو تطبيق يتم تنفيذه لصالح المعهد يعمل على أجهزة المحمول لسهولة التواصل، محددًا اليوم والتوقيت لضبط تواجدهم وحضورهم بالمكان طبقًا للإجراءات الصحية





وشدّد على ضرورة تعجيل صيانة الأجهزة المعطلة داخل المعهد لصالح المرضى دون تهاون في تنفيذ القرارات والإجراءات.





كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ بالمرور على كافة المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات الجامعية ومستشفى اليوم الواحد ومعهد الأورام ومستشفى التأمين الصحي بنطاق المحافظة للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وكذلك اتخاذ الإجراءات الطبية داخل المنظومة.