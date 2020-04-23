رفع 2500 متر قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة النظافة الموضوعة للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائي ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وأشار المحافظ بحسب بيان، الخميس، إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز (الزقازيق بمنطقة الغار- مركز ديرب نجم- مركز مشتول السوق – مركز الحسينية) وذلك خلال النصف الأول من الشهر الجارى للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه أكد فخري عبد العزيز، مستشار المحافظة لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.





وأوضح مستشار المحافظ لشؤن البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، تم الانتهاء من رفع 2500 م3 قمامة باستخدام 13 سيارة (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر بواقع 73 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.