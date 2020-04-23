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محافظات

بعد 14 يومًا من العزل.. رفع الحجر الصحي عن الأسر بمنشية نيازي بمغاغة شمال المنيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:16 م
رفع الحجر الصحي عن
رفع الحجر الصحي عن الاسر بمنشية نيازي بمغاغة شمال المنيا
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ايمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليًا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 – 2020 وحتى 22 – 4 – 2020 واستمر لمدة 14 يومًا، بدون ظهور أي حالات ايجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ، إنه تم اجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.


أوضح المحافظ، أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، و تعاونهم مع أجهزة المحافظة والوعي الكامل بخطورة الموقف لمنع انتشار العدوى، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


وأكد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ أنه تم خلال فترة الحجر الصحي توزيع مواد غذائية، مقدمة من بنك الطعام، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدى البدال التمويني ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين.


وأضاف أن الخدمات الصحية استمرت على مدار مدة الحجر، وتم متابعة الإجراءات ميدانيا بالقرية، حيث تم إجراء مناورة إسعاف ، من خلال طلب إسعاف لنقل مصاب في حادث تصادم عند مدخل القرية وكان الزمن بين الإبلاغ ووصول السيارة 3 دقائق وكانت مجهزة بالكامل، كما تم التأكد من الخدمات الأمنية ومن إستعدادات العيادة المتنقلة وجاهزيتها بالأدوية.


واكد دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي القرية، خلال فترة الحجر الصحي، والتي شملت جلسات تطعيم خارجية للأطفال داخل القرية، بالإضافة لوجود عيادات طبية متنقلة لخدمة أهالي القرية ومتابعة حالات المخالطين، كما تم توزيع حصة الألبان للأطفال داخل القرية.

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