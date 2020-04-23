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وزير الزراعة: ننتج 13 مليار بيضة ومليارا و400 مليون دجاجة سنويا.. 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن.. و2.5 مليون عامل يعملون في صناعة الدواجن

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:59 م
السيد قصير - وزير
السيد قصير - وزير الزراعة
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شيماء مجدي
  • وزير الزراعة:
  • نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن
  • يشيد بجهود منتجي الدواجن في توفير احتياجات الشعب من البروتين طوال العام  
  • إزالة العقبات التي تواجهها في مهدها وتوفير مدخلات الإنتاج من أدوية ولقاحات وأعلاف

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.
 

وفي هذا السياق، أشاد وزير الزراعة بجهود منتجي الدواجن الذين يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، خاصة خلال هذه الأيام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد.


ووجه الوزير، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وإزالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدوية ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانية على جميع الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بين العاملين في هذه الأنشطة لوقايتهم من فيروس "كورونا" المستجد.


وقال إن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا، أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار و400 مليون دجاجة وحوالي 13 مليار بيضة.


وأضاف: "نحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير وأن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".


وأوضح أن "الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الأفدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة "دواجن ومجازر وأعلاف" بمزايا تشجيعية، وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد".


وتابع: "كما أننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج".

من ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة عقدت بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلى والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجستي والمالي والفني لصغار مربي الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن.
 

وأضاف أن هناك مشروعات جديدة متكاملة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوى سوف يتم ضخ إنتاجها في الأسواق المحلية قريبا لتغطية الاحتياجات من الدواجن وتصدير الفائض منها.


بدوره، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة جميع المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة، وكذلك فإن لجان الفحص الفنى لطلبات استيراد جميع احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظة عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردبن والصناع مع اتخاذ جميع  الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديدة ولا نعتمد على مصدر واحد.
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