وزير التعليم: لا تراجع عن عقد امتحانات نهاية العام إلكترونيا في موعدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ولا نية لاستبدالها بأبحاث.. دور ثانٍ للممتنعين.. وانتهاء مهلة طلب استخراج أكواد الاختبارات

عداد اختبارات تكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد التي تغيبوا فيها

وأضاف: "سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن".

وشدد وزير التربية والتعليم على أن من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، انتهـــــاء المدة المحددة للتسجيل وطلب استخراج اكواد الاختبارات لطلاب الصف الثاني الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا بد لـ طلاب 2 ثانوي الدخول على رابط تأكيد البيانات قبل امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 30 أبريل، بحيث كان يتمكن من تقديم طلب إنشاء أكواد الاختبارات من خلال الضغط هنا وإدخال البيانات المطلوبة .





وقد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، بشأن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.





من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم الثانوي والعام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 ، و 274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و11.





فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال خذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني .





أما إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الدراسي في الفصل الدراسي الثاني فقط حرصا على مصلحة الطلاب.





من جانبها، قدمت وزارة التربية والتعليم أسئلة وإجابات لتشرح من خلالها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "كيف تتعامل مع منصة الامتحان بنجاح؟".







كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟

يمكن استخدام التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو شريحة أي شركة محمول.

- وعلى الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp





ما الذي يضمن سهولة التعامل على منصة الامتحان؟

أهم شيء أن يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.







هل هناك إمكانية لتغيير لغة التعامل على منصة الامتحان؟

بكل تأكيد فبمجرد الدخول على منصة الامتحان سيتمكن الطالب من تغيير اللغة المرغوب فيها من قائمة أعلى الشاشة.





وهل تغيير اللغة سيؤثر على لغة الامتحان نفسه؟

لا، فتغيير اللغة هو أمر خاص بلغة الخطوات الخاصة بالوصول إلى الامتحان فقط، أما الامتحان نفسه فسوف يظهر للطالب بلغته الأساسية، فلو الطالب يمتحن الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية فستظهر للطالب بالفرنسية وسيجيب عنها الطالب بالفرنسية أيضًا.





كيف يمكن للطالب أن يصل لصفحة امتحان المادة المقررة؟

بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.





هل يمكن للطالب أن يستخدم نفس الكود في كل الامتحانات؟

لا، فكل امتحان له الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.





ماذا لو حدث أي عطل أو عائق في تحميل صفحة الامتحان؟

على الطالب إعادة كل الخطوات السابقة.







هل يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت؟

لا، لابد للطالب أن يبدأ الامتحان في الوقت المحدد له.





كيف سيعرف الطالب الوقت المتبقي له من زمن الامتحان أثناء الحل؟