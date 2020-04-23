للوقاية من كورونا.. تطهير ونظافة شوارع وميادين أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة التطهير والنظافة خلال فترة الحظر ضمن فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدي" والتي تم إطلاقها أمس بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وكل القطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنظيم حملات نظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة.





وذلك حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك بمصاحبة سيارة لإذاعة الأغاني الوطنية ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض قيادات وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية.





وقال المحافظ إن فعاليات المبادرة تمت أمس باصطفاف معدات التطهير والنظافة بحضور قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية اسكندرية التحرير بمشاركة أكثر من 350 معدة والتي يجرى تنفيذها بالتنسيق بين المنطقة الجنوبية العسكرية وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.





وبدأت فعاليات الحملات مساء أمس بمشاركة فرق ومعدات وسيارات المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع ومعدات النظافة بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي وانطلقت لتستهدف شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط بدءًا من ميدان أسماء الله الحسنى ومجمع مواقف الازهر مرورًا بشارع مديرية الصحة ومستشفى الصدر وشارع أحمد حسن الباقوري وكوبرى 25 يناير وشارع الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام وشارع كورنيش النيل وتضمنت الأعمال رفع كل الأتربة بواسطة سيارات الكنس الآلي.





وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم لتكثيف الجهود بين الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات والصحة ورؤساء المراكز وفرق التعقيم التابعة للمنطقة الجنوبية لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم وتشكيل فرق للقيام بتطهير كل المنشآت الحكومية والعامة والتعليمية والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن الدينية ودور العبادة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة مستمرة ويومية وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واستكمال أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين المحافظة معلنًا مشاركة وتكاتف جميع الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.



