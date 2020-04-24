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محافظات

فوانيس بروحانيات رمضانية في شمال سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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احمد صالح
بادرت العديد من الأسر بشراء فوانيس رمضان من الأسواق، احتفالا بالشهر الكريم ، حيث تنوعت الأشكال والأحجام وتباع بأسعار تتراوح من ٥٠ جنيها إلى ١٨٠ جنيها للأحجام المتوسطة وتصل الي نحو ٥٠٠ جنيه للاحجام الكبيرة.



كما استغل الشباب في محافظة شمال سيناء ، اوقات الحظر في زمن الكورونا بانتاج اعمال رمضانية متميزة لاقت اقبال فئات متعددة .



ويقول الشاب أحمد صالح صاحب فكرة (صدى الخشب) انه قام بتجهيز صناديق خشبية وفوانيس بأحجام مختلفة يضاف إليها أشكال إسلامية أو وحدات فنية صغيرة تضفي الجمال علي الشكل العام ، الي جانب استخدام الأحباب بأقطار متنوعة .



ولفت الي انه تلقي طلبات متعددة علي وحدات الإنتاج خاصة المقبلين على الزواج الذين استعانوا بالصناديق في تقديم هدايا ياميش رمضان .



وقال إن وحدات تمثل تحفة فنية يمكن إعادة استخدامها كقطعة ديكور داخل المنزل أو استخدامها في تقديم المسليات للضيوف ، او وضع أنواع الفاكهة علي ترابيزة السفرة .
فوانيس بروحانيات رمضانية في شمال سيناء
فوانيس بروحانيات رمضانية في شمال سيناء
فوانيس بروحانيات رمضانية في شمال سيناء
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