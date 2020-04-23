وزير الداخلية مهنئا السيسي بتحرير سيناء: ذكرى شاهدة على بطولات رجال أوفياء

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





جاء بها: " يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بتلك الذكرى الخالدة".





وأضاف: "إن احتفالنا السنوى بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يُجسد بجلاء معانى التقدير والوفاء.. لمسيرة وطنية مخلصة فى العطاء.. وقف لها العالم شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال أوفياء.. صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا واليوم يواصل الرجال عزمهم بثبات.. لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء.. لا يهابون التحديات مهما تعاظمت وهم لأجل رفعة الوطن واستقلاله فداء".





واختتم: "حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد بالنجاح والتوفيق كل خطاكم.. لتبقى مصرنا الغالية بقيادة سيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.. نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد.. وكـل عــام وسيادتكم بخير"