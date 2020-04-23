قبل إعلانه.. البرلمان يقدم سيناريوهات تخفيف الحظر في رمضان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بـ فيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض في مصر.





من جانبهم، قدم نواب البرلمان مقترحات جديدة إلى الحكومة تتماشى مع الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلى جانب مراعاة ظروف شهر رمضان.





النائب سمير البطيخي، تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل إجراءات حظر التجول فى شهر رمضان كل أسبوع، على أن يطبق هذا الأمر على شهر رمضان فقط، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، على أن يراعى أعداد المصابين ونسبة الشفاء.





وأكد النائب سمير البطيخى، أن اعتماد الإجراءات بشكل أسبوعى لا يعنى تخفيفها، ولكن يعنى إعادة النظر فيها وفقا لطبيعة الحال، والوضع القائم، والهدف أيضا هو تخفيف التكدس والزحام على بعض المحال أو تخفيف الإجراءات فى حال خروج توصية بذلك، خاصة أن شهر رمضان من الشهور التى تشهد تكدس كبير.





كما طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتقليل ساعات الحظر في شهر رمضان، ليبدأ من التاسعة مساء بدلا من الثامنة مساء، وينتهي في السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الأزمة في رمضان تتمثل في الساعات المسائية وليس ساعات النهار.





وأكد بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تقليل ساعات الحظر المسائي حتى يتمكن المواطنون من إجاد متسع من الوقت للإفطار وشراء متطلبات السحور، بجانب تخفيف التكدس والزحام التي قد تشهده المواصلات خلال شهر رمضان، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر.