عادات رمضانية سيناوية تختفي في زمن كورونا .. اختفاء الأسماك من موائد الإفطار ولحوم الضأن والماعز ضيف يومي

في زمن كورونا ..غياب مظاهر اللقاءات اليومية في دواوين العائلات بسيناء

عادات وتقاليد لا تتغير في دواوين ومجالس القبائل

فرضت الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد نفسها علي المظاهر الرمضانية هذا العام .

لكن تظل العادات والتقاليد السيناوية ،في شهر رمضان الكريم واحدة لم تتغير، فالمقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات مستمرة فى استقبال الصائمين، إلا إذا كان لساعات الحظر موقف آخر.





ويقول البحث في التراث حسن سلامه ، بانه في شهر رمضان تحلو الصحبة حول النار،وتتبارى النساء بقري سيناء، في إعداد الأكلات البدوية، لكثرة العزائم ودعوات الإفطار من الأهل والأقارب.





وتتميز الأكلات البدوية في شهر رمضان المبارك، ما بين اللحوم الماعز والضأن فقط لطيب لحمها ولكونها تأكل من الأعشاب البرية والطبية التي تعطي للحمها فائدة كبيرة ورائحة طيبة .





كما يقل تواجد الأسماك علي مائدة الإفطار الرمضانية، طوال الشهر عند غالبية الأهالى بسبب أنها تسبب العطش، فيما يتم الإكثار من تقديم الفواكه.





ويقوم أبناء قرى مركز بئر العبد، الواقعة على الطريق الدولي بتقديم المأكولات والمشروبات للقادمين من السفر ، عند المرور علي الطريق الدولى القنطرة / العريش، عندما يحل عليهم موعد المغرب وذلك بتقديم التمور والعصائر والأطعمة الخفيفة .وذلك ابتداء من فترة قلبل أذان المغرب، .





كما يتنافس أبناء القرى ، بينما تمتد مشاركات أهالى بئر العبد إلى تجمعات المنقولين من أهالى الشيخ زويد ورفح بتقديم وجبات الإفطار لهم .

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