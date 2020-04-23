أعلى درجة حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة مع بداية شهر رمضان

وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن حالة عدم الاستقرار نتيجة وجود منخفض جوى بشرق ليبيا مؤثر على مصر وعلى الصحراء الغربية، موضحا أنه أتى برياح جنوبية نشطة محملة بالأتربة.





وأفاد بأنه بمجرد انتهاء اليوم الأول من شهر رمضان وبعد الإفطار مباشرة تتغير تلك الكتلة الهوائية تماما ويحدث انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءا من يوم السبت والأحد، حيث ينخفض إلى 10 درجات مئوية فى بعض المدن وسيكون هناك نسمة البرودة خاصة بالساعات المتأخرة من الليل والاولى من الصباح.







