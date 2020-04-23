أعلى درجة حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة مع بداية شهر رمضان

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مثلما نوهت هيئة الأرصاد الجوية منذ خمسة أيام، فإن هناك حالة من عدم الاستقرار فى درجات الحرارة تشهدها البلاد بداية من يوم الجمعة مع أول أيام شهر رمضان الكريم.
وأضاف أن غدا، الجمعة، ستكون هناك رياح محملة بالأتربة قد تصل فى بعض الأحيان إلى عاصفة ببعض الطرق، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة عن اليوم بحوالى أربع أو خمس درجات، حيث تترواح من 34 إلى 36 درجة على شمال البلاد، ومن 39 إلى 41 درجة بجنوب البلاد.
وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن حالة عدم الاستقرار نتيجة وجود منخفض جوى بشرق ليبيا مؤثر على مصر وعلى الصحراء الغربية، موضحا أنه أتى برياح جنوبية نشطة محملة بالأتربة.
وأضاف أن غدا، الجمعة، ستكون هناك رياح محملة بالأتربة قد تصل فى بعض الأحيان إلى عاصفة ببعض الطرق، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة عن اليوم بحوالى أربع أو خمس درجات، حيث تترواح من 34 إلى 36 درجة على شمال البلاد، ومن 39 إلى 41 درجة بجنوب البلاد.
وأفاد بأنه بمجرد انتهاء اليوم الأول من شهر رمضان وبعد الإفطار مباشرة تتغير تلك الكتلة الهوائية تماما ويحدث انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءا من يوم السبت والأحد، حيث ينخفض إلى 10 درجات مئوية فى بعض المدن وسيكون هناك نسمة البرودة خاصة بالساعات المتأخرة من الليل والاولى من الصباح.
ولفت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يبدأ فصل الصيف، حيث إننا الآن فى بداية النصف الثانى من الربيع، متابعا أن أعلى درجات الحرارة فى العام كله تتسجل بفصل الربيع، خاصة فى هذا النصف الأخير منه.