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أخبار العالم

تصرف غير لائق.. وزير صحة أوروبي يشتم نائبة خلال اجتماع الحكومة بسبب كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:01 م
وزير صحة أوروبي يشتم
وزير صحة أوروبي يشتم نائبة خلال اجتماع الحكومة بسبب كورونا
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سمر صالح
نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس تفاصيل التصرف غير اللائق الذي قام به وزير صحة فى أوروبا حيث سب نائبة بسبب فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
 
وسبّ وزير الصحة الويلزي "فوجان جيتنج"، نائبة البرلمان"جيني راثبون" وعضوة الجمعية المركزية في كارديف المركزية خلال اجتماع افتراضي عبر "زووم".

وقالت الصحيفة البريطانية أن وزير الصحة المذكور لم  يدرك أن ميكروفونه يعمل وسمع أطراف الاجتماع الوزاري جميعهم صوت "فوجان جيتنج" وهو يقول "ما مشكلتك بحق الجحيم"، خلال مؤتمر.

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واعتذر الوزير إلى راثبون، وكتب على تويتر "من الواضح أنني أشعر بالخجل من تعليقاتي، لقد أرسلت رسالة اعتذار وعرضت التحدث إلى جيني إذا رغبت في ذلك، إن هذا إلهاء غير مرحب به في وقت نواجه فيه تحديا غير مسبوق".
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