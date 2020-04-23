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حوادث

تكدس مروري بشارعي الهرم وفيصل.. والدفع بخدمات أمنية لسحب الكثافات

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:33 م
تكدسات مرورية بشارع
تكدسات مرورية بشارع الهرم وفيصل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
يشهد شارعا الهرم وفيصل، منذ صباح اليوم الخميس، حالة من التكدس المروري في الطريق المتجه إلى ميدان الجيزة، الأمر الذي تسبب في شلل الحركة المرورية.

وكشفت مصادر أمنية أن استمرار أعمال الصيانة في كوبري الجيزة المعدني تسبب في حالة من التكدس المروري في تلك المنطقة وشارعي فيصل والهرم وميدان الجيزة. 

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدنى أعلى جسم الكوبري، وذلك لمدة 3 أيام.


بدأت الأعمال يوم الثلاثاء الماضى، من الساعة الثامنة مساءً ومستمرة حتى اليوم الخميس، لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى بالكوبرى لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.


ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري لتسيير الحركة وسحب الكثافات.

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