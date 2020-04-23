AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

خليك في البيت.. جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس مساء اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الخميس، جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة (حوالي ‪2375–2345‬ ق.م).  

وبحسب بيان، الخميس، تحتوي المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة. والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي. ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام".  

وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التي تحتوي أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام"؛ وهي نصوص دينية تساعد الملك المتوفي على البعث من جديد وتُرشده في العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" في السماء.

ويقع المعبد الجنائزي إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوي على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن.

وجرت أعمال التنقيب في المنطقة المحيطة بالهرم خلال الفترة من 1899 حتى 1903، أدت إلى اكتشاف العديد من المقابر البئرية التي ترجع للأسرتين 26 (664–525 ق.م) و 27 (525–404 ق.م)، وكذلك تم الكشف عن مقبرة الملك حتب سخموي -مؤسس الأسرة الثانية (حوالي 2890 ق.م)- أسفل المعبد الجنائزي مباشرة، وتتكون المقبرة من ممر محفور في الصخر بطول يزيد عن 50 متر وتحتوي على 80 حجرة تخزين على يمين ويسار هذا الممر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدأ في عهد حوني واُستكمل في عصر سنفرو .. حكاية هرم ميدوم..صور

صدى البلد في أقدم بناء حجري.. سراديب ومتاهات تؤدي لـ المثوى الأخير لـ زوسر.. صور

2700 سنة وبئر عميقة وجرانيت وردي .. صبري فرج يكشف أسرارا وأحداثا مثيرة في تاريخ هرم زوسر بسقارة

افتتاحه بعد 14 عاما.. باحث: هرم زوسر لن يتكرر في العالم.. فيديو

الساعة السابعة.. وزارة السياحة والآثار تطلق زيارة افتراضية جديدة

مساء اليوم.. جولة افتراضية جديدة داخل موقع جبانة بني حسن الأثرية

ترشيحاتنا

تزوج شقيقتين بريطانيتين.. الجمهور يبحث عن عباس فارس

فى رمضان.. كنز فى مطبخك لرفع المناعه تعرفى عليه

زيادة جديدة في المرتبات.. 75 جنيها علاوة دورية وحافز إضافي يصل إلى 375 جنيها

في أكياس بلاستيك وعربيات نقل.. أمريكا تعجز عن التخلص من جثث ضحايا كورونا.. صور مؤلمة

إعفاء مدير منطقة أوقاف سوهاج وإيقافه عن العمل

السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا