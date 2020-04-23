خليك في البيت.. جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس مساء اليوم

تطلق وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الخميس، جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة (حوالي ‪2375–2345‬ ق.م).





وبحسب بيان، الخميس، تحتوي المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة. والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي. ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام".





وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التي تحتوي أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام"؛ وهي نصوص دينية تساعد الملك المتوفي على البعث من جديد وتُرشده في العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" في السماء.





ويقع المعبد الجنائزي إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوي على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن.



