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حوادث

تفاصيل سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:04 م
عصابة سرقة السيارات
عصابة سرقة السيارات
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الامن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة البساتين، من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه بأحد الشوارع بدائرة القسم ، حيث أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بالقطامية والعمرانية).

وبمواجهتها اعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقررا قيامهما بتصرفهما فى السيارة المُبلغ بسرقتها بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر سيارات- مقيم بالمنيا).

كما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وأضافا بإرتكابهما عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

و تم بإرشادهما ضبط سيارتين بمكان إخفائهما وتصرفهما فى السيارة الثالثة بالبيع لذات العميل "سيئ النية" ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن المنيا تم إستهداف وضبط عميلهما "سيئ النية".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وأضاف بعلمه بكون السيارات من متحصلات وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهما عناصر التشكيل بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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