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الأزهر: من يدعو للتجمع لأداء الصلوات آثم.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:59 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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شيرين عادل
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إننا علينا أن نستقبل أي عبادة بالتوبة إلى الله وإخلاص النية في جميع الأعمال، مؤكدًا أن الصيام يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يحسن هذه العبادة ويتضرع لله في هذا الشهر العظيم، وأن يستثمر هذا الشهر في الدعاء لنفسه وأسرته وللعالم أجمع أن يرفع هذا الوباء.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن وباء فيروس كورونا محنة كبيرة، ولكن يمكن للإنسان أن يصنع منه منحة من المحنة باستثمار بقائه في منزله في ذكر الله، مشددًا على أن من يدعو للتجمع لأداء الصلوات في أماكن معينة يكون مخالفا لتعاليم الدين في وقت نزول الوباء ويأثم؛ لأن الإسلام يدعو للحفاظ على النفس، ومخالفا أيضًا لتعاليم الدولة. 

وتابع أن الإسلام حافظ على النفس والنبى صلى الله عليه وسلم قال "ليس من رجل أصابه الطاعون، فيمكث فى بيته صابرًا محتسبًا يعلم أنه لن يصبه إلا ما كتب الله له، إلا أن يصبه أجر شهيد".

وأوضح أنه يجب تجنب الاختلاط حتى لا تنتقل العدوى، مؤكدًا أنه يجوز للحاكم تقييد بعض الشعائر الدينية لتقليص الوباء، مشيرًا إلى أنه يجب تأدية صلاة التراويح بالمنزل نظرا لاستمرار الوباء.

ونوه إلى أنه يجب على رب الأسرة الصلاة بأسرته، وأن يؤم أبناءه وزوجته، وأن يجتهد فى صلوت الفرائض والنوافل بعدها.
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