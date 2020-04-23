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أخبار العالم

بعد الاقتراب من 100 ألف إصابة.. أردوغان يقتل معارضيه في السجون بـ كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:09 م
أردوغان يقتل معارضيه
أردوغان يقتل معارضيه في السجون بـ كورونا
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية اليوم، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" لن يشفع للمعتقلين السياسيين والمعارضين فى سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدات تركيا إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء الجنائيين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن يظل السجناء السياسيون والمعارضون في السجون تحت رحمة الفيروس القاتل.

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وقرر البرلمان التركي إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء مؤقتا أو بشكل دائم، لكن الجنائيين فقط دون السجناء السياسيين والمعارضين.

وأصيب أكثر من 98674 شخص فى تركيا بفيروس كورونا، وتوفي 2376 حالة حتى الآن. 

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