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أخبار البلد

مبادرة لدعم آلاف الأسر المتضررة لتوفير مواد غذائية

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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صدى البلد
قامت شركة فوري وأورنچ مصر في تحديد والوصول إلى الآلاف من العمالة اليومية وأسرهم من خلال منظومة رقمية متكاملة لتقديم الدعم النقدي والعيني لهم بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة بالتعاون مع فروع سلسلة أولاد رجب للمواد الغذائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في مبادرة جديدة لدعم الأسر الأكثر تضررًا وتفعيل منظومة الخدمات الرقمية.

وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "أورنچ مصر" رسائل نصية إلى الآلاف من العمالة اليومية تحتوي على كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل على كرتونة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.

تأتي هذه المبادرة احتفالا بشهر رمضان الكريم في خطوة لرسم البسمة على وجوه تلك الأسر وتخفيفا للأعباء المعيشية عن الفئة الأكثر احتياجًا ودعمًا لجهود الدولة في توفير جميع أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من العمالة اليومية من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت وبشكل مباشرة على دخلهم اليومي.

وتعليقًا على هذه المبادرة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة "أورنچ مصر" أن الحملات الإنسانية التي بادرنا بإطلاقها للمساهمة في الحد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد سواء كانت مادية أو معنوية تشكل أولوية قصوى لدى الشركة في هذه المرحلة من أجل حماية جميع الأشخاص المتضررين والمساهمة في تغيير حياتهم للأفضل.

كما أكدت على أن أورنچ اعتادت الالتزام بمسئوليتها تجاه المجتمع المصري ومساندة الدولة المصرية وبالذات خلال الأزمات ودائمًا ما تبذل قصارى جهدها لتحديد أفضل السبل لمساعدة أفراد المجتمع الأكثر احتياجًا".

وأكد مصطفى رجب رئيس مجلس إدارة شركة محلات أولاد رجب أننا جميعا أمام مسئولية تقع على كاهلنا لتقديم كل أشكال المساعدة للأسر المصرية المتضررة ، وعلينا دور مجتمعي في مساعدة الحكومة المصرية والوقوف صفا واحدا في تلك المرحلة، وإيمانا منا بأن العمالة اليومية هي أكثر الفئات تضررًا في الوقت الراهن، فقد قررنا المشاركة في مبادرة فوري واورنچ بإتاحة كراتين المواد الغذائية من خلال فروع أولاد رجب المنتشرة في أنحاء التكنولوجيا إلى آلاف الأسر المتضررة في جميع بالمحافظات.

من جانبه قال أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لشركة فوري: إن تعاون شركة فوري وشركة أورنچ باستخدام التكنولوجيا لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا والتواصل معهم ومنحهم المساعدات بشكل سهل وأمن دون تزاحم بالتعاون مع أولاد رجب من خلال منظومة رقمية متكاملة هو توظيف لقدرات الشركات الثلاث فى استخدام التكنولوجيا لدعم هذه الأسر فى هذه الظروف الصعبة.
 
يذكر أن  "فوري” هي الشركة الرائدة فى التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية وتخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر.

وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من 15 محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك "myFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.
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