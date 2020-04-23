حلوة يا بلدي .. مبادرة لتطهير ونظافة شوارع وميادين أسيوط لمواجهة كورونا .. توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان .. تكثيف الحملات التموينية





ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة التطهير والنظافة خلال فترة الحظر ضمن فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدي" والتي تم إطلاقها أمس بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وكل القطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنظيم حملات نظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة.





وذلك حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك بمصاحبة سيارة لإذاعة الأغاني الوطنية ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض قيادات وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية.





وقال المحافظ إن فعاليات المبادرة تمت أمس باصطفاف معدات التطهير والنظافة بحضور قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية اسكندرية التحرير بمشاركة أكثر من 350 معدة والتي يجرى تنفيذها بالتنسيق بين المنطقة الجنوبية العسكرية وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.





وبدأت فعاليات الحملات مساء أمس بمشاركة فرق ومعدات وسيارات المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع ومعدات النظافة بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي وانطلقت لتستهدف شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط بدءًا من ميدان أسماء الله الحسنى ومجمع مواقف الازهر مرورًا بشارع مديرية الصحة ومستشفى الصدر وشارع أحمد حسن الباقوري وكوبرى 25 يناير وشارع الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام وشارع كورنيش النيل وتضمنت الأعمال رفع كل الأتربة بواسطة سيارات الكنس الآلي.





وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم لتكثيف الجهود بين الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات والصحة ورؤساء المراكز وفرق التعقيم التابعة للمنطقة الجنوبية لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم وتشكيل فرق للقيام بتطهير كل المنشآت الحكومية والعامة والتعليمية والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن الدينية ودور العبادة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة مستمرة ويومية وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واستكمال أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين المحافظة معلنًا مشاركة وتكاتف جميع الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.





كما أكد محافظ أسيوط أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز علي مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة.





وذلك للحد من تداعيات الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تنفيذا لتوجيهات وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير مستلزمات رمضان في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة.





لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والبقوليات والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.





وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مركز وحي ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

من جانبه قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إن حملات الرقابة مستمرة لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية منوها أن هناك مخزونًا إستراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.





كان محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



