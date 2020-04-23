توريد 12 ألفًا و384 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى توريد 12 ألفًا و 384 طنًا و 785 كيلو جرام من محصول القمح من المزارعين.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ ،





مضيفًا أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة، 146 ألفًا و 714 فدانًا.





وأكد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.





وشدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

مضيفًا أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020.





وأشار المحافظ إلى أن مواعيد عمل لجان استلام الأقماح تبدأ عملها من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.



