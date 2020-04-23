وزيرة الصحة: تحويل 919 حالة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب.. معدل إصابة فيروس كورونا في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة.. وتأهيل 79 مستشفى حميات وصدر لمواجهة الفيروس

وزيرة الصحة:

خروج 326 حالة من المدن الشبابية

تحويل 919 حالة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب

معدل إصابة فيروس كورونا في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي

بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقًا بعدد من الأمراض المزمنة





استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.





كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن".





وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.





وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة.





وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أنه تم تحويل 158 حالة إلى المدينة الشبابية بأبو قير، و91 حالة إلى مركز التدريب المدنى بدمياط، و114 حالة إلى المدينة الجامعية للمنصورة، و200 حالة إلى إحدى المنشآت السياحية، و50 حالة إلى نزل الشباب بالأقصر، و48 حالة إلى نُزل الشباب بأسوان، و75 حالة إلى المدينة الجامعية بحلوان، و43 حالة إلى المدينة الجامعية بأسيوط، و51 حالة إلى المدينة الجامعية بسبرباى طنطا، و20 حالة إلى المدينة الجامعية بالمنيا، و35 حالة إلى المدينة الجامعية برأس البر، فضلا عن تحويل 36 حالة إلى المدينة الجامعية ببنى سويف.





وقالت إن حالات الخروج من المدن الشبابية بلغت 326 حالة بواقع 60 حالة خروج من المدينة الشبابية بأبو قير، و43 حالة من مركز التدريب المدنى بدمياط، و57 من المدينة الجامعية للمنصورة، و91 حالة من إحدى المنشآت السياحية، و12حالة من نزل الشباب بالأقصر، و21حالة من نزل الشباب بأسوان، و6حالات من المدينة الجامعية بحلوان، و13حالة من المدينة الجامعية بأسيوط، و4 حالات من المدينة الجامعية بسبرباى طنطا، و6 حالات من المدينة الجامعية بالمنيا، و12 حالة من المدينة الجامعية ببنى سويف، وحالة من المدينة الجامعية برأس البر.





وتطرقت الوزيرة إلى أن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقًا بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكرى بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيرًا الأورام السرطانية بنسبة 7.6%.





كما استعرضت خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى "كورونا" والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم، وسيتم إضافة "مونيتور" وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وسيتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.