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بمناسبة شهر رمضان.. حملات مكبرة على الأسواق وضبط المحتكرين.. منظومة أمان ومبادرة كلنا واحد يوفران السلع بأسعار مخفضة.. والداخلية توزع المساعدات فى القرى والنجوع

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:44 م
كلنا واحد - منظومة
كلنا واحد - منظومة امان
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مصطفى الرماح
  • الداخلية تستعد لشهر رمضان وترفع الحالة الأمنية للقصوى
  • حملة مكبرة لشرطة التموين على الاسواق
  • ضبط محتكرى السلع الغذائية 
  • توفير سيارات لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
  • استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول فى رمضان


أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، من خلال رفع حالة الاستنفار الأمنى للقصوى لتأمين المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط جميع  صور الاحتكار.

كما قامت قوات الإدارة بجميع محافظات الجمهورية بشن حملات على محلات بيع السلع الغذائية "الجملة - والتجزئة"، بمشاركة لجان من مديريات الصحة بالمحافظات للتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع للمواطنين ومصادرة السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتهدف الحملات إلى التأكد من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

من ناحية أخرى، قامت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى انتقلت للأماكن النائية بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما أقامت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من ناحية أخرى، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 18 سلسلة بـ776 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") حيث تم توفير بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وعلى جانب آخر، نظمت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "كراتين سلع غذائية" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وحرصت وزارة الداخلية على التزام الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة، حيث قامت مديريات أمن "الجيزة، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر" بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.
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