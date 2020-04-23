اتحاد الملاكمة يقرّر العمل 4 ساعات خوفاً من كورونا

أعلن محمد عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، العمل في مقر اتحاد اللعبة يومين فقط في الأسبوع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.





ويتم العمل يومي السبت والاثنين في مقر الاتحاد المصري للملاكمة من الساعة 11 ظهرًا وحتي 3 عصرًا فقط .







كما تم تطبيق نظام "الروتيشن" بين العاملين والموظفين يومي السبت والاثنين كإجراء وقائي خوفًا من فيروس كورونا وعدم تواجد عدد كبير طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.





جدير بالذكر اتحاد الملاكمة قرّر إيقاف النشاط وتدريبات اللاعبين لمدة 15 يومًا على أن تحدّد لجنة المسابقات موعد العودة في وقت لاحق عقب انتهاء فترة التوقف.