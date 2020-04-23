AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الملاكمة يقرّر العمل 4 ساعات خوفاً من كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:12 م
محمد عبدالعزيز غنيم،
محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة
Advertisements
عبدالله هشام

أعلن محمد عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، العمل في مقر اتحاد اللعبة يومين فقط في الأسبوع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.


ويتم العمل يومي السبت والاثنين في مقر الاتحاد المصري للملاكمة من الساعة 11 ظهرًا وحتي 3 عصرًا فقط .


كما تم تطبيق نظام "الروتيشن" بين العاملين والموظفين يومي السبت والاثنين كإجراء وقائي خوفًا من فيروس كورونا وعدم تواجد عدد كبير طبقا لتعليمات مجلس الوزراء. 


جدير بالذكر اتحاد الملاكمة قرّر إيقاف النشاط وتدريبات اللاعبين لمدة 15 يومًا على أن تحدّد لجنة المسابقات موعد العودة في وقت لاحق عقب انتهاء فترة التوقف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل البطولة العربية للملاكمة إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا

كإجراء وقائي لمواجهة كورونا.. النادي الأوليمبي يغلق أبوابه

الترسانة يقرر تعليق أقساط العضويات دون غرامات

لمواجهة كورونا.. إغلاق مقر اتحاد الهوكي

اتحاد الكرة الطائرة يقرر العمل يومين فقط أسبوعيا خوفا من كورونا

اتحاد الريشة الطائرة يقرر العمل يومين أسبوعيا خوفا من كورونا

ترشيحاتنا

صلاة التراويح.. كيفية أدائها في المنزل وعدد ركعاتها

أول تعليق لـ سمية الخشاب بعد مقلب فيفي عبده

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد

بيستعبط.. محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب الزعيم

7 جنيهات ارتفاعا لجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 23-4-2020

بسبب نجم بيراميدز.. أول خطوات الإسماعيلي في أزمة الـ20 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا